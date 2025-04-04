Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Ömrü yaklaşık 20 gün: Nesli yok olma tehlikesi altında

Ömrü yaklaşık 20 gün: Nesli yok olma tehlikesi altında

09:164/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Batman'ın Sason ilçesinde bahar ayında açılan ters laleler doğayı renklendirdi.

Sason'un Kelhasan köyünde baharın gelişiyle açan endemik "ters laleler", doğaya adeta bir renk şöleni sundu.

Yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen bu nadir bitkiler, eşsiz güzellikleriyle dikkat çekiyor. 

Baharın simgesi haline gelen ters laleler, ziyaretçileri etkileyici görüntüleriyle büyülemeye devam ediyor.

Köy sakinlerinden Mehdi Herdem, herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini belirterek, bölgenin doğal zenginliklerinin keşfedilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, bu bitkinin ömrü yaklaşık 20 gün olurken nesli yok olma tehlikesi altında bulunan ters laleleri koparanlara 244 bin TL para cezası kesiliyor.

#Batman
#Sason
#Ters lale
#Kelhasan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günlük alışverişlerimiz esnasında siyonizmle mücadele edebiliriz! İşte Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları market ürünleri tam liste 2025