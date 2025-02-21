Otomobilini Gazzeliler için bağışladı: Gazze'deki Müslüman kardeşlerini çok sevindirdi

Teymur, “Kendisiyle iletişime geçtik. Görüşmelerimizi yaptık. Şu anda elinde nakit olmadığını, bir aracının olduğunu ve bunu bağışlamak istediğini belirtti. Biz de bunu kabul ettik, aracı teslim aldık. Gerçekten hem bizleri hem de Gazze'deki Müslüman kardeşlerini çok sevindirdi. Kendisinin bu bağışı hem örnek olacak hem de başkalarını teşvik edecektir. Batman'da bu konudaki hayırseverlerimiz çok duyarlıdırlar. Bu ailemiz de bunlardan bir tanesidir” dedi.