Oyuncak tabancayla polisi alarma geçirdi

Şahsı ikna edip sakinleştirmek için uzun süre dil döken polis ekiplerine olmadık sözler sarf eden B.İ., "Hangi biriniz derdime derman oldunuz lan? Lan bırakın lan, Allah'ın oğlu musunuz da derdime derman olacaksınız? Ben cehennemimi oluşturmuşum zaten, siz beni kurtaramazsınız. Sen kimsin ben seni nereden tanıyorum ya? Ya ne konuşacağım da, Allah mısın da ben seninle konuşacağım? Sen bana neyin faydasını sunacaksın da ben seninle konuşacağım?" dedi. Bir türlü ikna olmayan şahıs bir ara ellerini semaya açıp dua etti.