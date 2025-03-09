Paha biçilemiyor: 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı

"İlk defa bu akşam bizlere tanıtıldı"





Çorum Valisi Ali Çalgan, 30 yıldır özenle korunan Hitit kumaşının önemine değinerek, "Çorum Müzemizde çok güzel bir lansmana tanıklık ettik. İlimiz sınırlarında 1995 yılında bulunan çok önemli bir eser. İlk defa bu akşam bizlere tanıtıldı. Bu tam 3 bin 500 yıllık bir eser, bir keten parçası. Bunun çok kıymetli bir tarihi belge olduğunu sayın hocamızdan öğrendik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Esasen kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Süel hocamızı da rahmetle anıyoruz. Onun başkanlığındaki bir kazıda bulunan bir eserdir ki hocamız da o ekipte bulunmaktaydı. Üniversitelere, yapılan bilimsel araştırmalara tabi tutulmuş ve 3 bin 500 yıllık olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun hem ilimizin tanıtımına hem ülkemizin tanıtımına hem 3 bin 500 sene önce burada yaşayan medeniyetin bu derecede eserleri ürünler üretebilen bir medeniyet olduğu konusunda verdiği mesaj çok kıymetli. İnşallah bunu çokça ziyaretçi izleyecek bilimsel çalışmalara kültürel çalışmalara konu olacaktır" dedi.