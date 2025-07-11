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Papağan operasyonu: Nesli tehlike altında olan Ara Macao papağanı Aksaray'da bir restoranda bulundu

Papağan operasyonu: Nesli tehlike altında olan Ara Macao papağanı Aksaray'da bir restoranda bulundu

13:3211/07/2025, Cuma
IHA
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Aksaray'da polis ve zabıta ile bir restorana operasyon yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Orta ve Güney Amerika'da bulunan ve nesli tehlike altında olan Ara Macao papağanı ele geçirdi. Bulundurulması, beslenmesi ve ticareti yasak olan papağana el konuldu.

Doğanın ve hayvanların korunması amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda, bulundurulması, beslenmesi, ticareti yasak olan ve nesli tehlike altında bulunan Ara Macao papağanı bulunduğunu tespit etti.

Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, papağanı restoranda bir personelin omuzunda buldu. Papağan kafese konularak ekiplerce koruma altına alınırken, papağanın sahibine 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde işlem yapılarak yasaklı hayvan bulundurmaktan 11 bin 677 lira para cezası kesildi.

Papağan, sağlık kontrolü ve ardından Konya Karatay Hayvanat Bahçesine teslim edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

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