Sahibi ayçiçeği ekmişti altından karbondioksit fışkırdı: Tıp ve gıda sektöründe kullanılıyor ekonomik değeri yüksek

Aydın, ''Bu gaz alanı, geniş bir bölge değildir. 200 metre derinliğinden gelen bu gaz 2-3 gün içinde sönümleneceğini düşünüyoruz. Yer altındaki sıkıştığı alana göre 20-30 metreye de çıkabilir. Burada olduğu gibi 5-6 metreye de çıkabilir. Burada korkulacak bir şey yoktur. Burası için araştırması devletimiz ve kurumlarımız tarafından yapılmaktadır” diye konuştu.







