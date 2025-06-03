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Sahibi ayçiçeği ekmişti altından karbondioksit fışkırdı: Tıp ve gıda sektöründe kullanılıyor ekonomik değeri yüksek

Sahibi ayçiçeği ekmişti altından karbondioksit fışkırdı: Tıp ve gıda sektöründe kullanılıyor ekonomik değeri yüksek

15:403/06/2025, Salı
DHA
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Aksaray'da ayçiçeği ekili tarlada sondaj kuyusundan yüzeye karbondioksit gazı çıktı ve su fışkırdı.

Kutlu köyünde ayçiçeği ekili bir tarlarda sondaj çalışması sonucunda kuyudan karbondioksit gazı çıktı, su fışkırdı. 

Arazide incelemede bulunan Aksaray Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Tayfun Aydın ''Bu partiküller Hasandağı volkanizmasına bağlı olarak oluşan karbondioksit gazıdır. Hasandağı, milattan önce 7 bin yılında patlamış bir volkanik dağdır. Bunun çevresinde bulanan volkanik arazilerde 200 metre derinliğe indikten sonra karbondioksit gazı hapsedilmiş şekilde bulunur. Burada bir sondaj sonucunda bir çatlakla, karbondioksit gazı yüzeye çıkıyor. Karbondioksit gazları zehirli ve yanıcı değildir. Bu gaz, aksine yangın söndürmede kullanılmaktadır. Tıp alanında ve gıda sektöründe ise gıdaların korunmasında kullanılan faydalı, ekonomik değeri yüksek bir karbondioksit gazıdır. Jeotermal kökenlidir ve ana sebebi ise Hasandağı volkaniızmasıdır” dedi.

Aydın, ''Bu gaz alanı, geniş bir bölge değildir. 200 metre derinliğinden gelen bu gaz 2-3 gün içinde sönümleneceğini düşünüyoruz. Yer altındaki sıkıştığı alana göre 20-30 metreye de çıkabilir. Burada olduğu gibi 5-6 metreye de çıkabilir. Burada korkulacak bir şey yoktur. Burası için araştırması devletimiz ve kurumlarımız tarafından yapılmaktadır” diye konuştu.



#aksaray
#tarla
#karbondioksit
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