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Saman balyaları arasında buldu: Tilki yavrularını elleriyle besliyor

Saman balyaları arasında buldu: Tilki yavrularını elleriyle besliyor

15:202/04/2025, Çarşamba
IHA
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Aksaray'da süt üretim çiftliğinde bulunan saman balyaları arasından dört tilki yavrusu çıktı. Bir süre annelerinin gelmesini bekleyen çiftlik çalışanı anne tilkinin gelmemesi üzerine yavruları şırıngayla süt vererek besliyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyündeki süt üretim çiftliğinde hayvanlara saman vermek için çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu alana giden çiftlik çalışanı Sebahattin Uğur, samanlar arasında 4 tilki yavrusuyla karşılaştı.

Henüz daha yeni doğmuş olan tilki yavrularını görünce şaşıran Uğur, yavru tilkileri bir süre yalnız bırakarak anne tilkinin gelmesini bekledi.

Annenin gelmemesi üzerine tilki yavrularını samanlıktan alan Uğur onları çiftlik binasına götürdü. Burada tilki yavrularına bakmaya başlayan Uğur şırıngayla yavruların ağzına süt vererek beslerken, Uğur'un paylaştığı yavru tilki fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yaşadığı olayı anlatan Sebahattin Uğur, "Saman balyalarını kontrol ederken bu minik yavruları gördük. İlk başta ne olduklarını anlayamadım. Sosyal medyada paylaştığım fotoğraflar sayesinde tilki yavrusu olduklarını öğrendim. Anneleri görünmeyince yavruları sahiplenmek zorunda kaldım. Şimdi onlara elimle şırıngayla süt veriyorum. Eğer anneleri gelmezse, onları evcilleştirip sahiplenmeyi düşünüyorum" dedi.

Tilki yavrularını duyan vatandaşlar da çiftliğe gelerek yavruları görmek istedi. Yavrular, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Sebahattin Uğur, tilki yavrularının bakımını özenle sürdürüyor.

#Aksaray
#Eskil
#Gümüşdüğün
#Tilki

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