Saman balyaları arasında buldu: Tilki yavrularını elleriyle besliyor

Yaşadığı olayı anlatan Sebahattin Uğur, "Saman balyalarını kontrol ederken bu minik yavruları gördük. İlk başta ne olduklarını anlayamadım. Sosyal medyada paylaştığım fotoğraflar sayesinde tilki yavrusu olduklarını öğrendim. Anneleri görünmeyince yavruları sahiplenmek zorunda kaldım. Şimdi onlara elimle şırıngayla süt veriyorum. Eğer anneleri gelmezse, onları evcilleştirip sahiplenmeyi düşünüyorum" dedi.