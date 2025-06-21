Silopi'de anız yangını alevler 15 dönümü sardı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kısa sürede yaklaşık 15 dönümlük alanı etkisi altına aldı.

1 /4 Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 /4 Aşırı sıcakların da etkisiyle hızla yayılan alevler, kontrol altına alınamazken, bölgede yoğun duman ve alev yükselişi gözlendi.

3 /4 Jandarma ekipleri yangının meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.