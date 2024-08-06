Şırnak'ta ambulans helikopter rahatsızlanan 52 günlük minik Umut için havalandı

Şırnak'ta yaşayan 52 günlük Umut D. yaşadığı solunum sıkıntısı sebebiyle ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucu solunum yetmezliği şüphesi ile bebeğin, daha donanımlı bir hastanede tedavi görmesi gerektiğine karar verildi. Minik Umut ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

1 / 5 Silopi ilçesinde 52 günlük Umut D. solunum sıkıntısı yaşaması üzerine ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2 / 5 Burada yapılan tetkikler sonucu solunum yetmezliği şüphesi ile bebeğin, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

3 / 5 Bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

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