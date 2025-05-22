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Kendi evinin inşaatında çalışıyordu: Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti

Kendi evinin inşaatında çalışıyordu: Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti

00:2022/05/2025, Perşembe
IHA
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde evinin inşaatında çalışan bir kişi, elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi 61. Cadde'de kendi evlerinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demir parça evin yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Elektrik akımına kapılan Kazandı, bir anda yere yığılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edilen Kazandı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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