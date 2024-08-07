Şırnak'taki terör mağduru aileler yeni konutlarına kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakki Turgut, kura çekiminin adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandığını belirterek, "2015-2016 yılında yaşanan terör olayları sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 10 bin 443 konut yapmıştık. An itibarıyla Yeşilyurt Mahallesi'nde etap içi 136 hak sahibinin kurasını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince hayırlı bir şekilde evlerine yerleştirmiş olacağız" dedi.