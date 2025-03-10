Son cemre toprağa düştü: Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

"Geçen hafta aynı bölgeye gelmiştik, geçen hafta hava soğuktu, bir hafta sonra tekrar gidelim dedik. Şu anda aynı bölge içerisinde olabildiğince çiğdem var, baharın müjdesi. Havaların ısınmasıyla birlikte çiğdemler örtü gibi, çarşaf gibi her tarafı kaplamış. Allah izin verirse buradan biraz çiğdem söküp pilav yapmak istiyoruz. Çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz. Bulgur pilavıyla birlikte, ayranla birlikte, yufka ekmekle birlikte düşüncemiz bir bulgur pilavı. Çünkü çocukluğumuzda biz bunları yaşadık. Çiğdem pilavı bizim için olmazsa olmazlardandı. Çiğdemleri toplardık, ‘Yağ verenin oğlu olsun, bulgur verenin kızı olsun, kız çatlasın, patlasın, oğlan bize arkadaş olsun' diye bunun manilerini de söylerdik. Çiğdem, bizim çocukluğumuz. Şimdiki nesil çiğdem nedir, derseniz bilmez ama biz biliriz, bununla büyüdük."