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Sulama kanalında akıntıya kapıldı: 19 yaşındaki çoban 10 farklı noktada aranıyor

16:58 - 9/06/2024 Pazar
DHA

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 2 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak gözden kaybolan Suriye uyruklu Majid Halef (19), 10 farklı noktada aranıyor.

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Olay, 7 Hazirana akşam saatlerinde ilçeye bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi.

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Çoban Majid Halef'in sulama kanalı kenarında elbiselerini görenler, durumu 112'ye bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çobanın kıyafetlerinin bulunduğu alandan itibaren akıntının yönüne doğru ekipler tarafından su altı ve su üstünde arama çalışması başlatıldı.

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Kayıp çobanı arama çalışmalarında bugün bölgeye Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri de sevk edildi.

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Ekiplerin 10 farklı noktada eş zamanlı arama çalışmaları sürüyor. 

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Majid Halef

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#Batman
#Kozluk
#Çoban
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