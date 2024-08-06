Taşdelen köyünün güvenliği için AFAD'dan müdahale: Köyde düşmeye meyilli kayalar var

İşlek, "Köy için risk oluşturan iki büyük kayayı çelik halatlar ve ağlarla daha stabil hale getirdik. Bunları bağlamak suretiyle kayaları dağ kütlesine monte ettik." dedi.





Kaya düşmesinin dünya genelinde ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan afetlerden biri olduğuna işaret eden İşlek, bu köyün etrafının da dağlık olması, alanda dik yamaç bulunması nedeniyle kaya düşme riski olduğunu kaydetti.





"Çok şükür bugüne kadar can kaybı olmadı ancak bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Bunun için önlemleri alıyoruz. Burada yaptığımız incelemelerde düşmeye meyilli iki kaya tespit edildi ve bunları stabil hale getirmek için gerekli projeler başlatıldı." diyen İşlek, bu gibi alanları yılda iki kez kontrol ettiklerini belirtti.



