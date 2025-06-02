Türkiye'de eşi benzeri yok: Dizi manda boynuzundan yaptı! 60 bin TL'den satışa sunuluyor

"Çok özel bir bıçak"





Daha önceden yapılmamış bir bıçak ürettiklerini söyleyen Emre Göçeri, "Türkiye'de daha önceden yapılmamış olan manda boynuzundan bir bıçak yaptık. Üzerinde gravür işlemeli ve 24 ayar altın kaplamalı bir ürün yaptık. Bu bıçağın en önemli yanı manda boynuzunun arasında hiçbir kalıp ve mekanizma sistemi koymadan 30 santimetrelik bir ürün çıkarttık. Manda boynuzu, koç boynuzundan kat kat sağlam bir boynuzdur. Bu da bize bir mirastır çünkü ülkemizde manda sayısı çok az sayıdadır. Bu ürün sadece dişi mandalardan çıkmaktadır. Biz bu ürünleri daha farklı gravürlerde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Bu bıçak günlük yaşantıda kullanılacak bir bıçak değildir. Koleksiyoncu insanların aldığı bir bıçaktır. Şu anda 60 bin TL'den bıçağımızı satışa sunuyoruz. Manda azlığından dolayı da fiyatların artacağını düşünüyorum. Diğer bıçaklarda seri üretim yapıyoruz ama bu bıçakta bu mümkün olmuyor. Bu bıçağı ürettiğimiz bölümümüz bile ayrı bir alandadır. Bu bıçağa yurt dışından bile talepler geliyor ve kişiye özel isimler yazıyoruz" dedi.