Türkiye'de nadir görülen olay: Anne karnındaki ikizlerden biri öldü doğuma kadar yaşayan kardeşiyle birlikte kalacak

Bu yoğunluğa rağmen Türkiye'de ender görülen müdahaleleri de gerçekleştirdiklerini belirten Babaoğlu, "Bu süreçte yaptığımız bazı girişimsel müdahaleler de oluyor. Bunlarda biri tek yumurta ikizi monokoryonik bir gebede bebeklerden birisi 1 kilogram iken diğeri 350 gramdı yani gelişme geriliği vardı. Takiplerde gelişme geriliği olan bebeğe anneden giden kan akımlarının azaldığı ve geriye gittiği yani o bebeği kaybetmek üzere olduğumuzu tıbbi bilgiler eşliğinde tanısını koyduk. Bu süreçte ya hiçbir şey yapmadan diğer bebeğin de etkilenmesini bekleyecektik ya da etkilenmiş olan zaten kalp atışlarının durmasını beklediğimiz bebeğe anne karnında bir müdahale ile diğer bebeği yaşatmayı yani gebeliğin devamını sağlamayı planladık" dedi.