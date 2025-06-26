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Türkiye'de nadir olarak görülüyor: Türkiye'nin en uzun nehrinde görüntülendi

Türkiye'de nadir olarak görülüyor: Türkiye'nin en uzun nehrinde görüntülendi

12:3326/06/2025, Perşembe
IHA
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye'de nadir olarak gözlemlenebilen Karaleylek, Sivas'tan doğan Kızılırmak nehrinde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından türlerin nesli orta derecede tükenmiş olarak sınıflandırılan kara leylek, Sivas'ta görüntülendi. 

Kış aylarında sıcak iklimlere göç eden, ve bahar ile birlikte yeniden Türkiye'ye gelen kara leylek, av ararken objektiflere yansıdı.

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta görüntülenen kara leylek, bir süre avlandı.

Siyah tüyleri ve kırmızı gagasıyla dikkat çeken leylek, bir süre sonra havalanarak gözden kayboldu.

#Sİias
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