Üç bin 500 yıllık tabletlerden faydalanılarak Hitit Sümer ve Roma dönemine ait 8 çeşit ekmek üretildi

"3 bin 500 yıllık Hitit çivi yazılı tabletlerden yola çıktık"





Arkeoloji Bölümü öğrencisi Davut Hatip, ekmek tariflerine 3 bin 500 yıllık Hitit çivi yazılı tabletlerden ulaşıldığını söyleyerek, "Bu tabletlerde ekmeğin tarifi verilmiyor ama içerisine katılan malzemelerden bahsediliyor ve biz bu bilgilerden yola çıkarak bu tarifi oluşturduk. Lisans bitirme tezimde yaptığım araştırmalarda bu ekmeklerin tok tuttuğu, özellikle Roma askerlerinin uzun yollara, savaşa giderken bu ekmekleri tercih ettiği ve onlar için üretildiği belirtilmekte. Ayrıca Hitit askerleri için de bu ekmeklerin besleyici ve sağlıklı olduğu için üretildiğine ulaştık. Şu an 8 çeşit ekmek ürettik. Bunlardan en eskisi 8 bin 600 yıllık Çatalhöyük ekmeğidir. Daha sonra Sümer ekmeği ürettik; bunlar iki çeşit olup, tapınaktaki rahipler tarafından tüketiliyordu. Roma ekmeğini ürettik iki çeşit. Daha sonra da üç çeşit Hitit ekmeğini ürettik. Yıllar sonrasında bu ekmek kültürünün tekrardan gün yüzüne çıkarılması bizi Bozok Üniversitesi olarak gerçekten mutlu etti" dedi.