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Uyarılara aldırış etmedi; Traktörüyle akarsuda mahsur kaldı

Uyarılara aldırış etmedi; Traktörüyle akarsuda mahsur kaldı

20:554/05/2025, Pazar
IHA
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Tokat'ın Niksar ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi aniden yükselen Kelkit Çayı'nda traktörünü yıkamak isteyen sürücü mahsur kaldı.

Niksar ilçe merkezinde yetkililer tarafından günün erken saatlerinde, barajdan çaya su bırakılacağı anons edilerek vatandaşların dikkatli olmaları ve çaya yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı. Uyarılara aldırış etmeyen bir sürücü, traktörünü yıkamak amacıyla çaya girdi. 

 Bu sırada barajdan bırakılan suyun etkisiyle çaydaki su seviyesi kısa sürede hızla yükseldi. Suyun içinde mahsur kalan sürücü, canını kurtarabilmek için traktörünün üzerine çıktı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yakınlardaki bir inşaat firmasına ait ekskavatör, kısa sürede olay yerine ulaşarak zamanında müdahaleyle traktörü ve sürücüsünü sudan çıkardı.

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