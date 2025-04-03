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'Yan bakma' cinayeti: Tartışma çıktı, boynunda aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

'Yan bakma' cinayeti: Tartışma çıktı, boynunda aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

00:153/04/2025, Perşembe
DHA
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Batman'da yolda yürürken ‘yan bakma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Cihan Taşar (35), hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen Cihan Taşar (35) ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında ‘yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. 

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Cihan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Taşar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak asri mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

#Batman
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