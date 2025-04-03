'Yan bakma' cinayeti: Tartışma çıktı, boynunda aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Cihan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.