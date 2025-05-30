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Yasal sınırın 5 katı üzerinde alkollü yakalandı: 'Asgari ücretle çalışıyorum' dedi

Yasal sınırın 5 katı üzerinde alkollü yakalandı: 'Asgari ücretle çalışıyorum' dedi

10:2930/05/2025, Cuma
IHA
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Aksaray'da yasal sınırın 5 katı üzerinde 2.81 promil alkolle direksiyon başında yakalanan genç sürücü, aracın trafikten men edileceğini duyunca bir önceki yakalanmasında 7 bin lira çekici parası ödediğini belirterek, "Ben asgari ücretle çalışıyorum" dedi.

Olay gece yarısı Aksaray - Ankara Karayolu'nda bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tesiste devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri şüphe üzerine 68 BJ 023 plakalı otomobili durdurdu.

Kimliğini ibraz edemeyen Ö.Ç. (23) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği ihtimalini yürüten bekçiler sürücüyü araçtan indirip olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. 

Kısa sürede olay yerine gelen Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri sürücüye alkol metreyle yaptığı kontrolde 2.81 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Otomobillerde 0.50 olan yasal sınırın 5 katı üzerinde alkollü olduğu belirlenen genç sürücü hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. 

Polis ekiplerinin araç üzerinde inceleme yaptığı esnasında memura seslenen Ö.Ç., "Geçende bağladın ağabey, arabayı bağlamayalım. Bugün 7 bin lira çekici parası ödedim. Bak ben asgari ücretle çalışıyorum" dedi.

Genç sürücü, polis ekiplerine uzun süre dil dökse de ne cezadan nede aracın bağlanmasında kurtulamadı. Sürücüye 9 bin 268 lira para cezası kesilirken, otomobil trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü aşırı alkollü olduğu için hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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