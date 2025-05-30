Yasal sınırın 5 katı üzerinde alkollü yakalandı: 'Asgari ücretle çalışıyorum' dedi

Genç sürücü, polis ekiplerine uzun süre dil dökse de ne cezadan nede aracın bağlanmasında kurtulamadı. Sürücüye 9 bin 268 lira para cezası kesilirken, otomobil trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü aşırı alkollü olduğu için hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.