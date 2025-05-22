Yılkı atları Yama Dağı'nda özgürce koşuyor

Büyük bölümü Sivas sınırları içinde bulunan, güneye ve güneydoğuya doğru açılarak Malatya'nın kuzeyini bütünüyle kaplayan Yama dağı, doğal güzelliği ve stratejik konumuyla bölge halkı için hem tarihi hem de kültürel bir simge olma özelliği taşıyor.

1 /20 Doğal güzelliğinin yanı sıra doğa yürüyüşü, kampçılık ve yamaç paraşütü gibi etkinliklerle de olanak sağlayan bölgeyi ziyaret edenler, zirveden Darende ve çevresindeki vadileri kuşbakışı izleyebilme fırsatı da buluyor.

2 /20 Yüksek tepeler arasında yaylaların yer aldığı ve genellikle plato görünümünde olan Yama Dağı'nda özgürce koşturan yılki atları ise doğanın güzelliğiyle adeta bütünleşiyor.

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