Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu'nu turizme kazandırmak için atılan adımlar devam ediyor.
Kazankaya Kanyonu Doğal Yaşam Vadisi Orman Parkı Projesi'nin 2. Etap çalışmaları için ihale süreci başladı.
Bu çerçevede, 4 adet çelik asma köprü ve 700 metre uzunluğunda çelik-ahşap yürüyüş yolları inşa edilecek.
Proje tamamlandığında kanyonun cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.
Yozgat Valiliğinden yapılan duyuruda, "Bu değerli yatırımın Yozgat'ımıza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen tüm paydaşlara içten şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.