Yozgat Valiliğinden yapılan duyuruda, "Bu değerli yatırımın Yozgat'ımıza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen tüm paydaşlara içten şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.



