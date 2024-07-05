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Yozgat'ta korkutan yangın: Bin dekar buğday tarlası yandı

22:20 - 5/07/2024 Cuma
AA

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 1000 dönüm alan zarar gördü.

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Karayakup beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın, kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı.

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Yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sarıyaka, Doğankent ve Karayakup belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve çiftçilerin traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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Yangında yaklaşık 1000 dekar buğday ekili alan zarar gördü.



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Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması sürüyor.



#Yozgat
#Tarla
#Yangın
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