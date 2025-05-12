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Yozgat'taki dolu yağışı araçları göçertti: Sürücüler kaportacıların yolunu tuttu

Yozgat'taki dolu yağışı araçları göçertti: Sürücüler kaportacıların yolunu tuttu

13:4612/05/2025, Pazartesi
IHA
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Yozgat'ta etkisini gösteren kuvvetli dolu yağışı sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaportacıların yolunu tutan araç sahipleri, sanayide yoğunluk oluşturdu.

Yozgat kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde etkisini gösteren dolu yağışı sonrası araçların kaportalarında göçükler oluştu. Özellikle park halindeki araçların kaporta ve tavanlarında dolu yüzünden göçükler oluştu. Zarar gören araç sahipleri, kaporta ustalarının yolunu tuttu.


Göçük ustası Emre Biçer, dolu yağışı sonrası meydana gelen göçük tamiratı hakkında bilgi verdi. "5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Şu an boyasız göçük onarım işlemi yapıyoruz. Dün yağan doludan ötürü dükkanımızda olsun dışarı tarafta olsun çok yoğun hasarlar var. Araçları tek tek düzeltmeye ve onarmaya çalışıyoruz. Dünden beri 27 araç geldi. Daha randevu veremediğimiz de var. Tekrar dolu yağma ihtimaline karşı yan dükkanlara da araçları sığdırdık. Elimizdeki araçlar bitince tek tek alıp halledeceğiz inşallah. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Şu an dükkanda 4 kişiyiz. Hassasiyetimizi koruyarak özenli bir şekilde çalışıyoruz. Aracın aldığı hasara göre sıklık ve sivriliğine göre onarım ücreti de değişiyor. Bir aracın 3 günde bittiği de oluyor 1 hafta sürdüğü de oluyor. Çalışma saatlerimizi geceye uzatıp yoğunluğu yayarak aracı 2 günde teslim etmeye çalışıyoruz. 20 bin 40 bin arası hasarın durumuna göre ücret çıkıyor" şeklinde bilgi verdi.


Aracını getiren Salih Akyüz "Ben de esnafım dünkü yağan doludan dolayı göçüklerimiz oldu. Tanıdığımız esnaf. Geldik. Hasarımızı gidereceğiz inşallah. Fiyat konusunda iş bitince belli olacak masrafımız" dedi.


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