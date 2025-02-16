Yürüyemez denildi: Yıllar sonra ayağa kalktı

"Ben ayağa kalkacağıma inandım"

Kendi azmi ve gayreti ile yeniden yürüyeceğine inanan Erdoğan, "Ayağa kalkacağıma yüzde yüz inandım. Bu durumdan 1 ay sonra sedyeden atlayarak kendim kaydım. Hemşireler yanımdaydı. Tedavim için kasları zayıflamış olan elimi açmaya çalıştılar. Rehabilitasyon merkezinden gelenler kalemle elimi açmak istedi, açamadı. Şimdi ise çok rahat ayağa kalkabiliyorum. Kişisel ihtiyaçlarımı, banyomu, el yüz yıkmayı tamamen kendim yaptım. Yapamasam kurumdaki herkes yardım ederdi ama ben kendim istedim. 5 yıl 2 aydır ayaktayım. En geç Şubat ayı sonunda daha iyi yürüyor olacağım. İçimdeki sevgi beni böyle ayağa kaldırdı" dedi.