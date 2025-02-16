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Yürüyemez denildi: Yıllar sonra ayağa kalktı

Yürüyemez denildi: Yıllar sonra ayağa kalktı

10:5616/02/2025, Pazar
IHA
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Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Kadir Erdoğan, doktorlar yürümesine ihtimal verilmezken yıllar sonra yeniden yürümeye başladı. Yozgat'ta anneannesiyle birlikte yaşayan Kadir Erdoğan, beş yıl önce İzmir'e gitmek üzere yola çıkacağı sırada sağlık ocağında düşmesiyle hayatının değiştiği süreci anlattı.

Düşmesinin ‘Serebrovasküler' hastalıktan kaynaklandığı ve buna bağlı olarak felç geçirdiği anlaşılan Erdoğan, ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki hastaneye sevk edildi.


Kayseri'deyken yoğun bakımda 1 ay 20 gün tedavi gören Erdoğan daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde 1 buçuk ay tedavi gördü. 2 yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Erdoğan, 2022 yılında ise Yozgat'a sevk edildi. Tedavi sürecinde doktorların, ayağa kalkması ve yürümesine düşük ihtimal verdiği Erdoğan, hastalandığı günden itibaren mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadı. İnancı ve gayretiyle yeniden ayağa kalktığını ve adımlar atabildiğini ifade etti.

"Ben ayağa kalkacağıma inandım"

Kendi azmi ve gayreti ile yeniden yürüyeceğine inanan Erdoğan, "Ayağa kalkacağıma yüzde yüz inandım. Bu durumdan 1 ay sonra sedyeden atlayarak kendim kaydım. Hemşireler yanımdaydı. Tedavim için kasları zayıflamış olan elimi açmaya çalıştılar. Rehabilitasyon merkezinden gelenler kalemle elimi açmak istedi, açamadı. Şimdi ise çok rahat ayağa kalkabiliyorum. Kişisel ihtiyaçlarımı, banyomu, el yüz yıkmayı tamamen kendim yaptım. Yapamasam kurumdaki herkes yardım ederdi ama ben kendim istedim. 5 yıl 2 aydır ayaktayım. En geç Şubat ayı sonunda daha iyi yürüyor olacağım. İçimdeki sevgi beni böyle ayağa kaldırdı" dedi.

"Dünyada milyarda bir görülecek bir rahatsızlık olduğunu öğrendim"

"Durumumu merak edip doktorlara rahatsızlığımı sorduğumda bana çocuk felcinin üzerinde bir durum yaşadığımı söylediler. Dünyada milyarda bir görülen bir hastalık yaşamışım. Ama şimdi kendimi bomba gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

#Sağlık
#Yozgat
#rehabilitasyon

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