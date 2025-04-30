1 Mayıs'ta marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, Şok, A101 marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 1 Mayıs market çalışma saatleri

A101 Çalışma Saatleri: A101, haftanın her günü 09:00-21:00 saatleri arasında müşteri kabul ediyor. Bazı ilçelerde kapanış saati 22:00’e kadar uzayabiliyor. 1 Mayıs 2025’te A101 marketlerin açık olacağı ve büyük olasılıkla normal saatlerde hizmet vereceği tahmin ediliyor.





BİM Çalışma Saatleri: BİM marketler, Pazartesi’den Pazar’a 09:00-21:00 saatleri arasında açık. Sadece Cuma günleri cuma namazı saatlerinde kısa bir ara veriyor. 1 Mayıs’ta BİM’in de diğer zincir marketler gibi açık olması ve standart saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.