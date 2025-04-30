1 Mayıs'ta marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, Şok, A101 marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 1 Mayıs market çalışma saatleri

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu tarihte ise market ihtiyacını karşılamak isteyenler A101, ŞOK, BİM gibi marketlerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Çalışma saatlerinin değişkenlik gösterdiği marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı da sorgulanan konulardan. Peki 1 Mayıs'ta marketle çalışıyor mu, açık mı? İşte BİM, A101, Şok gibi marketlerin çalışma saatleri hakkındaki bilgiler.
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanan 1 Mayıs'ta marketlerin çalışma durumu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 1 Mayıs'ta BİM, A101, ŞOK marketlerinin açık mı, kapalı mı olduğu soruları üzerine derlediğimiz yazımızda, marketlerin çalışma saatleri hakkındaki bilgiler de yer alıyor. Peki A101, BİM, ŞOK marketler 1 Mayıs'ta açık mı? İşte detaylar.
1 MAYIS’TA MARKETLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu tarihte kamu kurumları, bankalar, postaneler ve okullar kapalı oluyor. Ancak, temel ihtiyaçların karşılanması için marketler genellikle resmi tatillerde hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK, A101, BİM gibi zincir marketlerin 1 Mayıs 2025’te açık olması bekleniyor, ancak çalışma saatlerinde bölgesel farklılıklar veya tatil düzenlemelerine bağlı değişiklikler yaşanabilir. Geçmiş yıllarda, 1 Mayıs gibi resmi tatillerde marketlerin çoğu normal çalışma saatlerinde (09:00-21:00) veya bazı bölgelerde 10:00-22:00 gibi esnek saatlerde hizmet verdi.
1 MAYIS ŞOK, A101, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
Türkiye’nin en büyük zincir marketleri olan ŞOK, A101 ve BİM, haftanın 7 günü genellikle 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bazı bölgelerde ise bu saatler 10:00-22:00 olarak değişebiliyor. 1 Mayıs 2025’te bu marketlerin çalışma saatleri şu şekilde olması bekleniyor:
ŞOK Market Çalışma Saatleri: ŞOK marketler, normal günlerde 09:00’da açılıp 21:00’de kapanıyor. 1 Mayıs’ta da çoğu şubenin bu saatlerde hizmet vermesi bekleniyor. Ancak, bazı bölgelerde açılış saati 10:00’a kayabilir veya kapanış saati 22:00’e uzayabilir. Resmi tatillerde ŞOK’un bazı şubeleri öğle saatlerinde hizmete başlayabiliyor, bu nedenle yerel şube saatlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.
A101 Çalışma Saatleri: A101, haftanın her günü 09:00-21:00 saatleri arasında müşteri kabul ediyor. Bazı ilçelerde kapanış saati 22:00’e kadar uzayabiliyor. 1 Mayıs 2025’te A101 marketlerin açık olacağı ve büyük olasılıkla normal saatlerde hizmet vereceği tahmin ediliyor.
BİM Çalışma Saatleri: BİM marketler, Pazartesi’den Pazar’a 09:00-21:00 saatleri arasında açık. Sadece Cuma günleri cuma namazı saatlerinde kısa bir ara veriyor. 1 Mayıs’ta BİM’in de diğer zincir marketler gibi açık olması ve standart saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.