Aile Destek Programı uygulaması dahilinde son ödemeler 11 Temmuz günü yapılmıştı. Ağustos ayında Aile Destek Ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane gelirine göre 850 ile 1.250 TL arasında verilen Aile Destek Programı süresi 12 ay olarak belirlenöişti. Aile destek programı uzatıldı mı, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı? Ağustos ayında Aile Destek Ödemesi yatacak mı? İşte konuya ilişkin son durum...

1 / 5 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Aile Destek Programı'nda son tarih, ödemelerinin bekleyenler tarafından gündeme geldi. Temmuz ayı ödemelerinin temmuzda yatmasının ardından, sosyal yardımı ilerleyen aylarda devam etmesine yönelik beklentiler artmıştı. 5 Ağustos tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı ile ilgili beklenen haberi verdi.

2 / 5 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı?

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

3 / 5 2024 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemesi yatacak mı?

Aile Destek Programının 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programının sona ermesi bekleniyordu.

4 / 5 Ağustos ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?

Ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin her ay olduğu gibi 15'inde sonra yapılması bekleniyor. Bakanlıktan ağustos ayı aile destek yardımı ödeme tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.