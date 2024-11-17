Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler 'Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, altın düşecek mi çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor. ABD'de Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi. Altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kaybına uğradı. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün durgun. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Kasım altın fiyatları.

1 /17 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /17 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /17 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.836,84 TL Gram altın satış fiyatı 2.837,26 TL

4 /17 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.835,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 4.897,00 TL

5 /17 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.341,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.508,00 TL

6 /17 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.670,00 TL Yarım altın satış fiyatı 9.789,00 TL

7 /17 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.713,49 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.730,58 TL

8 /17 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 19.731,91 TL ATA Altın satış fiyatı 20.227,82 TL

9 /17 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.133,97 TL Tam altın satış fiyatı 19.509,67 TL

10 /17 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş, elinde nakidi bulunan vatandaşlar için "Bu hafta sizin haftanız. Bu haftayı mutlaka iyi değerlendirin. Yılın son alım fırsatını değerlendiriyorsunuz." dedi.









11 /17 ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Gram altın, gün boyunca 2824 TL’ye kadar gerileyerek yüzde 8'lik bir düşüş yaşadı. Ons altın ise, 2574 dolar seviyelerinden 2561 dolara indi. Yatırımcılar arasında "Altınım var satayım mı?" sorusu hızla yayıldı.

12 /17 İslam Memiş, altın ve gümüş satışının ardından yatırımcıların dolar ve bitcoin almaya yöneldiğini belirtti. "Bu döngü kıyamete kadar devam edecek," diyerek altın fiyatlarındaki dalgalanmanın süreceğini ifade etti.

13 /17 Yüksek volatiliteye sahip kripto paralara olan ilgi arttı. İslam Memiş, kripto para yatırımcılarının altın ve gümüş yerine dolara ve bitcoin’e yöneldiğini açıkladı. Bu hareket, özellikle altın ve gümüş fiyatlarının düşüş göstermesiyle daha belirgin hale geldi.

14 /17 Son birkaç gündür yatırımcılar arasında “Altınım var satayım mı?” sorusu en çok aranan sorular arasında yer aldı. Altın fiyatlarının dalgalı seyri, yatırımcıları panik yapmaya itti. İslam Memiş, "Bu döngü hiç bozulmayacak, 100 lirayken de 3 bin lirayken de aynı soruları soruyorlar," dedi.





15 /17 Gram altın ve ons altın tarafında düşük bir rakam görsek de bu düşüşler, geri çekilmeler çok kalıcı değil. Aralık ayı itibarıyla tekrar yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Kişisel öngörüm yılı 3 bin 350-3 bin 380 seviyesinde tamamlarız."

















16 /17 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.