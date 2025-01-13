Avrasya Tüneli ücreti 2025 güncellendi. Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine 13 Ocak gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Bu gelişme 2025 köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleriyle beraber “Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar” sorusunu da gündeme taşıdı. Buna göre 2025 yılında Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobiller için 225 TL oldu. Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobil, minibüs ve motorsikletler için farklılık gösteriyor. İşte güncellenen Avrasya Tüneli geçiş ücretleri...

1 /6 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerini kamuoyuna duyurdu. KGM tarafından yapılan açıklamayla birlikte İstanbul’daki Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.

2 /6 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL'ye çıkarıldı

3 /6 AVRASYA TÜNELİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılında 156 TL olan Avrasya Tüneline 2025 yılında yüzde 44 zam gelmiş oldu. 2025 yılında yapılan zamla Avrasya Tüneli geçiş ücreti 225 TL'ye yükseldi.

4 /6 AVRASYA TÜNELİ OTOMOBİL ÜCRETİ 2025

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 112,5 TL olarak uygulanacaktır.

5 /6 AVRASYA TÜNELİ MİNİBÜS ÜCRETİ 2025

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde minibüsler için 337,5 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 168,75 TL olarak uygulanacaktır.