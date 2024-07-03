SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bugün açıklanan zam oranıyla emekli maaşları nihayet belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz ayındaki maaş artışlarını belirlemiş oldu. Emekli ve memur maaşlarının güncel rakamları için hesaplamaları haberimizde derledik. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar alacak? işte güncel hesaplamalar...

1 / 9 Emeklilerin uzun süredir beklediği gün nihayet geldi. Milyonlarca vatandaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı. Bu kritik verinin açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayındaki zam oranı da belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL'ye yükselecek?

2 / 9 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

3 / 9 2024 TEMMUZ ZAMMIYLA YENİ EMEKLİ MAAŞLARI 10.000 TL maaş -> 12.473 TL 10.100 TL maaş -> 12.582,73 TL 10.200 TL maaş -> 12.692,46 TL 10.300 TL maaş -> 12.802,19 TL 10.400 TL maaş -> 12.911,92 TL 10.500 TL maaş -> 13.021,65 TL 10.600 TL maaş -> 13.131,38 TL

4 / 9 10.700 TL maaş -> 13.241,11 TL 10.800 TL maaş -> 13.350,84 TL 10.900 TL maaş -> 13.460,57 TL 11.000 TL maaş -> 13.570,30 TL 11.100 TL maaş -> 13.680,03 TL 11.200 TL maaş -> 13.789,76 TL 11.300 TL maaş -> 13.899,49 TL 11.400 TL maaş -> 14.009,22 TL

5 / 9 11.500 TL maaş -> 14.118,95 TL 11.600 TL maaş -> 14.228,68 TL 11.700 TL maaş -> 14.338,41 TL 11.800 TL maaş -> 14.448,14 TL 11.900 TL maaş -> 14.557,87 TL 12.000 TL maaş -> 14.667,60 TL 12.100 TL maaş -> 14.777,33 TL

6 / 9 12.200 TL maaş -> 14.887,06 TL 12.300 TL maaş -> 14.996,79 TL 12.400 TL maaş -> 15.106,52 TL 12.500 TL maaş -> 15.216,25 TL 12.600 TL maaş -> 15.325,98 TL 12.700 TL maaş -> 15.435,71 TL 12.800 TL maaş -> 15.545,44 TL

7 / 9 12.900 TL maaş -> 15.655,17 TL 13.000 TL maaş -> 15.764,90 TL 13.100 TL maaş -> 15.874,63 TL 13.200 TL maaş -> 15.984,36 TL 13.300 TL maaş -> 16.094,09 TL 13.400 TL maaş -> 16.203,82 TL 13.500 TL maaş -> 16.313,55 TL 13.600 TL maaş -> 16.423,28 TL

8 / 9 13.700 TL maaş -> 16.533,01 TL 13.800 TL maaş -> 16.642,74 TL 13.900 TL maaş -> 16.752,47 TL 14.000 TL maaş -> 16.862,20 TL 14.100 TL maaş -> 16.971,93 TL 14.200 TL maaş -> 17.081,66 TL 14.300 TL maaş -> 17.191,39 TL 14.400 TL maaş -> 17.301,12 TL