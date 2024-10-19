İUP maaşları ne zaman yatar? 19 Ekim 2024 Cuma İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?

"İUP maaşları ne zaman yatar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında ödenecek maaşlarla ilgili araştırmalar sürüyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu eğitim ve rehberlik programı, ilk maaş ödemelerini hak sahiplerine yapmaya hazırlanıyor. İşgücü Uyum Programı'na katılan adaylar, iş piyasalarına uyum sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmek için programdan yararlanırken, maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

1 /8 "İUP maaşları ne zaman yatar? 18 Ekim 2024 Cuma İUP maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında katılımcıların maaş ödemeleri, İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) çerçevesinde hesaplarına yatırılacak. Bu program, işsiz vatandaşların iş gücü piyasasına uyum sağlamasını ve mesleki becerilerini geliştirmelerini amaçlayarak istihdama yönelik önemli bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda katılımcılara rehberlik edilerek yeteneklerini artırmaları sağlanıyor. İUP maaşlarının ödeneceği tarih ise büyük merak konusu. İUP maaş ödemeleri takvimi ve diğer ayrıntılar haberin devamında...

2 /8 İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri ile ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

3 /8 Ancak İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılması öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberlerde yer verilecektir.

4 /8 İUP MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL? İUP maaş ödemeleri, programda istihdam edilen gün sayısına göre hesaplanıyor. Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor.

5 /8 Programın ilk dört haftasında çalışma günleri 5 gün ve 37,5 saat olarak belirlenirken; devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır. Buna göre; ekim ayında 5 gün aralıksız çalışan bir işçinin yaklaşık 11 bin 334 TL kazanması bekleniyor.

6 /8 İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

7 /8 Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.