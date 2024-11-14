ÖSYM 2025 sınav takvimi ile KPSS tarihi ilgili bilgileri paylaştı. 2025 KPSS Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları için başvuru ve sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Peki, ÖSYM 2025 KPSS Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2025 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS oturum tarihlerine ilişkin takvimin ayrıntıları...
KPSS sınavının 2025 yılında yapılacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından açıklandı. 2025 KPSS sınavı Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 KPSS sınavı Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav ve oturum tarihleri...
KPSS 2025 SINAVI NE ZAMAN?
2025 KPSS Genel Yetenek oturumu 17 Eylül 2025
2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
ÖSYM’den 2025 yılında düzenlenecek olan sınavlarla ilgili beklenen açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada sınavların hangi tarihlerde yapılacakları duyuruldu. Yapılan açıklamada “2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi”ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıklamasında "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verdi.
KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS başvuruları 26 Haziran- 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2025
KPSS geç başvuruları 23 Temmuz- 24 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
KPSS 2025 sonuç tarihi 10 Ekim 2025'tir.
KPSS OTURUMLARI NELER?
KPSS sınavında adaylara genel yetenek, genel kültür, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve mesleki alan bilgisi gibi konulardan sorular yöneltilir. Sınav sonucunda elde edilen puanlar, adayların yerleştirme sürecinde dikkate alınır. Kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda, puan sıralamasına göre adaylar belirlenen kontenjanlara yerleştirilir.