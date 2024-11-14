ÖSYM’den 2025 yılında düzenlenecek olan sınavlarla ilgili beklenen açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada sınavların hangi tarihlerde yapılacakları duyuruldu. Yapılan açıklamada “2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi”ne 13 Kasım 2024 günü saat 11.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.





ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıklamasında "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verdi.