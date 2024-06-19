SGK emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Yeni zamla halen 12 bin 920 lira olan işçi emeklisinin aylığı 16 bin 255 liraya, 15 bin lira olan emekli aylığı da 18 bin 872 liraya çıkacak. İktidar 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı ile 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ise temmuzda zam yapmayacağını açıklamıştı. İşte yüzde 20 zam yapılması durumunda zamlı memur maaşı tablosu: