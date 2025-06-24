Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim projelerinde yer alan Manisa Kula müstakil arsa kurası gerçekleştirilmekte. İşte Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
Manisa Kula Akgün Mahallesi'nde yapılan müstakil arsa bölge belirleme kurası, TOKİ'nin "İlk Evim İlk Arsa Projesi" kapsamında gerçekleşti. Bu projenin kura çekimleri genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesinden, e-Devlet üzerinden ve zaman zaman YouTube kanallarından canlı yayınlarla duyuruluyor ve sonuçları yayımlanıyor. İşte Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
Mesut Akıncı
Muhammet Çakır
Mehmet Uysal
Kenan Ersevinç
İbrahim Acar
Ramazan Karadağ
Birol Avşan
Sevgi Şen