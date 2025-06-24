Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi

10:3724/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>TOKİ Manisa arsa kurası çekilişi sonuçları</p>
TOKİ Manisa arsa kurası çekilişi sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim projelerinde yer alan Manisa Kula müstakil arsa kurası gerçekleştirilmekte. İşte Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.

Manisa Kula Akgün Mahallesi'nde yapılan müstakil arsa bölge belirleme kurası, TOKİ'nin "İlk Evim İlk Arsa Projesi" kapsamında gerçekleşti. Bu projenin kura çekimleri genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesinden, e-Devlet üzerinden ve zaman zaman YouTube kanallarından canlı yayınlarla duyuruluyor ve sonuçları yayımlanıyor. İşte Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.

Mesut Akıncı

Muhammet Çakır

Mehmet Uysal

Kenan Ersevinç

İbrahim Acar

Ramazan Karadağ

Birol Avşan

Sevgi Şen

MANİSA KULA AKGÜN MÜSTAKİL ARSA BÖLGE BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#arsa kurası
#Manisa ilk evim arsa kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da 24 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi: Hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?