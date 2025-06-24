Manisa Kula Akgün Mahallesi'nde yapılan müstakil arsa bölge belirleme kurası, TOKİ'nin "İlk Evim İlk Arsa Projesi" kapsamında gerçekleşti. Bu projenin kura çekimleri genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesinden, e-Devlet üzerinden ve zaman zaman YouTube kanallarından canlı yayınlarla duyuruluyor ve sonuçları yayımlanıyor. İşte Manisa Kula Akgün müstakil arsa bölge belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi.