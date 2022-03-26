10 yaşındaki çocuğunu bıçakladı: Polis itfaiye merdiveniyle balkondan içeri girdi

İNDİRİM UYGULANMADI<br><br>Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ezgi Karaçalı’nın öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirme yoluyla öldürmeye kalkışmasının sabit olduğunu belirterek 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık anne Ezgi Karaçalı ise savunmasında \"İşlemediğim bir suçtan dolayı 3 yıldır tutukluyum\" diyerek beraatını talep etti.

\"ÇOCUĞUM PARAMPARÇAYDI\"<br><br>Sanık avukatının savunma yaptığı sırada duruşmada gerginlik yaşandı. Baba Eray Korucu sanık avukatına yönelik \"Senin çocuğun var mı? Benim çocuğum paramparçaydı. Sol elini kullanamıyor\" diyerek bağırdı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, \"Alınan 3 raporda da atılı suça ilişkin maddi bulgu belirtilmemiştir. Atılı suç ile illiyet bağı kurulmamıştır. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyorum\" dedi.

Müşteki avukatı sanığın olayın hemen ardından polis merkezine gidip verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Karaçalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı tarafların boşandığını ve sanığın soyadının Karaçalı olarak değiştiğini söyledi.

Annenin cezası belli oldu: Vücudunu jiletle kesti, şırıngayla vücuduna sabun ve çamaşır suyu enjekte etti

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırarak sabun ve çamaşır sulu enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi Karaçalı, öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirmek yoluyla öldürmeye kalkışma suçundan indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

