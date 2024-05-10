11 ilde terör örgütüne büyük darbe: 92 mağara ve çok sayıda mühimmat imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla, mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyonların detaylarını paylaştı. Tunceli ve Şırnak başta olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' ve 'Bozdoğan-24' operasyonlarında terör örgütüne ait çok sayıda mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.