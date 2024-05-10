11 ilde terör örgütüne büyük darbe: 92 mağara ve çok sayıda mühimmat imha edildi

11 ilde terör örgütlerine yönelik Bozdoğan-37' operasyonları düzenlendi. Buna göre; Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 481 tim, 6 bin 195 personelin katılımıyla gerçekleştirilen İHA ve helikopter destekli operasyonlarda, Şırnak merkez, Gabar, Cudi, Silopi, Beytüşşebap, Muş merkez, Varto, Eruh, Hassa, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Genç, Nusaybin, Tatvan, Lice, Başkale, Hizan, Çukurca ve Yüksekova kırsallarında çalışma yürütüldü.
Yapılan arazi taramaları sonucu 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Ayrıca, 495 kilogram patlayıcı madde, 100 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 1660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 havan mühimmatı, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 kara mayını, 9 el bombası ele geçirildi.