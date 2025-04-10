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2 bin 500 liralık borç kavgası kanlı bitti

2 bin 500 liralık borç kavgası kanlı bitti

20:5110/04/2025, Perşembe
IHA
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Husumetlisini yaralayan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Husumetlisini yaralayan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişinin arasında 2 bin 500 liralık borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan biri diğerini bıçakla yaraladı.

Kırıkkale'de bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahsı bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile uyuşturucudan sabıkası bulunduğu öğrenilen M.Ç. arasında 2 bin 500 liralık alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, M.Ç. husumetlisi olan M.Ç.'yi bileğinden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



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