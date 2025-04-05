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Akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada kan aktı

Akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada kan aktı

23:585/04/2025, Cumartesi
IHA
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Kavgada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. (Foto: Arşiv)
Kavgada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. (Foto: Arşiv)

Sakarya'da sokak üzerinde bulunan bir kafede çalışan bir kişi ile akrabası arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Ortalığın bir anda karışması sonucu bir kişinin bıçakla yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki akraba arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Papatya Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kafede çalışan bir kişi ile akrabası arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık bir anda karıştı. Bir kişinin bıçakla yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştiren polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.



#Sakarya
#Kavga
#Bıçak

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