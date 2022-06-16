3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Elif Akıllı'nın (19), Kızılırmak Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.
KAMERA KAYITLARI ÇIKMIŞTI Güney Mahallesi'ndeki evinden 14 Haziran'da çıkan ve bir daha haber alınamayan Elif Akıllı'nın ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Elif'in en son Kızılırmak Nehri kenarında görüldüğünü belirledi. AFAD ekiplerince nehirdeki aramalarda Elif'in son görüldüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta Karaçay bendinde cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Elif'in cansız bedeni, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elif'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan genç kızın, kaybolmadan 1 gün önce yolda yürüdüğü sırada sokak köpeğini sevdiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı.
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Orman yangınları öncesinde ve sonrasında su taşıma, fidan yetiştirme, tohum atma ve dikme için mücadele veren ve \"Orman Amca\" olarak tanınan 43 yaşındaki Ali Demirtaş, İçmeler Mahallesi'nde selin getirdiği çam kozalaklarını ve dağlardan gelen toprakları topladı.
Çam kozaklarından çıkardığı tohumları, selin getirdiği toprakları kullanarak torba ve plastik şişelerde fidan yetiştirdi.<br><br>Kızılçamın yanı sıra fıstık çamı, keçiboynuzu, erguvan, servi, akasya, meşe, at kestanesi, defne ve Japon soforası (Macar akasyası) fidanlarını da evinin ve iş yerinin bahçesinde yetiştiren Demirtaş, sonbaharda ilk yağmurlarla fidanları yanan alanlara dikecek.
Ali Demirtaş, yangından önce de doğayla ilgilendiğini ancak yangından sonra aşılama, yangın önleme konusunda daha duyarlı olduğunu, büyük yangını önleyemediği için duyduğu üzüntüyle kendini tamamen doğaya verdiğini söyledi.<br><br>Her sabah 07.00'de kalkarak kozalaklardan tohumları çıkardığını anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:<br><br>\"Bu kızılçam kozalakları selle birlikte inmeye başladı. Bunları selde topladım. Teker teker tohumu çıkartıp, çimlendirip üretmeye başladım. Bunları üretirken de selin dağdan getirdiği verimli toprakları kullandım. Bu verimli toprakların büyük çoğunluğu ne yazık ki denize gitti. Bunları kullanarak dikim yapıp tohumların fidana dönüşmesini sağladım. Ürettiğimiz fidanları ekimde yağmurlarla dikeceğiz. Dağdan geleni dağa yeniden kavuşturmuş oluyoruz. Bunlara gözümüz gibi bakıyoruz.\"
Demirtaş, gönüllüler olarak dernek kurduklarını ve daha organize hareket ettiklerini belirterek, \"Dernek üyelerimiz, gönüllüler ve ormanda çalışan işçilerle birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bu kış 100 bin fidan dikeceğiz. İnternetten tanıştığım gönüllüler Japon soforası, Türkiye'de Macar akasyası olarak da bilinir, gönderdi. Arıcılık açısından çok verimli bir ağaç. Fidanları her gün suluyorum, bakımını yapıyorum. Solucan gübresi ile besliyorum. Orman İşletmesi ve Marmaris Belediyesinin gösterdiği noktalara dikimlerini yapacağız. Bu ağaç 3-4 yılda 5-6 metre boya gelecek.\" diye konuştu.
Yangınlardan sonra gönüllüler olarak 100 bin tohum attıklarına dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:<br><br>\"Dernek ve gönüllüler olarak 10 bin ağaç diktik. Dernek olarak biraz daha güçlendik. Bu gördüğünüz buz dağının görünen bölümü. Bağışlarla birlikte ağaçlandırmaya daha hız vereceğiz. Yanan her yeri ağaçlandıracağız. İlk başlarda kendimizi anlatamadık. Bu işin önü açık. Gönüllü olmak da her şey değil. İşi bilmek gerekiyor, yanlış işlem yapmamak gerekiyor. Yetkililerle ortak hareket etmek, onların yol göstericiliğinde ilerlemek gerekiyor. Yeniden yeşereceğiz, daha güzel yeşereceğiz. Kızılçam yanında karma orman oluşturmamız da gerekiyor. Köylünün her şeyinden yararlanacağı ağaçlar da dikilmeli. Karma orman daha faydalı olacak.\"
Selin getirdiği kozalakları fidana dönüştürdü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan turizmci Ali Demirtaş, selin getirdiği çam kozalaklarının tohumlarını fidana dönüştürüyor.
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Edirne’nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi ve ilçenin neredeyse tamamı uğur böceklerinin istilasına uğradı.
Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri ara ara vatandaşları ısırdıkları için tatilciler tedirgin oluyor.
“Felaket şekilde geldiler”<br><br>Çok sayıda her yerde olduklarını belirten Seher Dramalı, “Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar” dedi.
Sahil boyunca, yollarda tatilcilerin ve ilçe halkını yürürken zorlandıkları gözlemlendi.
Enez’de uğur böceği istilası
İlçenin tamamını sardı: 'Felaket şekilde geldiler çok kötü ısırıyorlar'
Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. Çok sayıda her yerde olduklarını belirten Seher Dramalı, “Felaket şekilde geldiler. Ağaçlar her yerdeler. Çok kötü ısırıyorlar” dedi.