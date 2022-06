3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu

Yangınlardan sonra gönüllüler olarak 100 bin tohum attıklarına dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:<br><br>\"Dernek ve gönüllüler olarak 10 bin ağaç diktik. Dernek olarak biraz daha güçlendik. Bu gördüğünüz buz dağının görünen bölümü. Bağışlarla birlikte ağaçlandırmaya daha hız vereceğiz. Yanan her yeri ağaçlandıracağız. İlk başlarda kendimizi anlatamadık. Bu işin önü açık. Gönüllü olmak da her şey değil. İşi bilmek gerekiyor, yanlış işlem yapmamak gerekiyor. Yetkililerle ortak hareket etmek, onların yol göstericiliğinde ilerlemek gerekiyor. Yeniden yeşereceğiz, daha güzel yeşereceğiz. Kızılçam yanında karma orman oluşturmamız da gerekiyor. Köylünün her şeyinden yararlanacağı ağaçlar da dikilmeli. Karma orman daha faydalı olacak.\"