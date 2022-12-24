300 kişiyi usulsüz emekli edip 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiler

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan soruşturma izninin ardından tefecilere yönelik 6 gün süren çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma çerçevesinde ilde ve yurt dışında bulunan yaklaşık 300 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği, şahsın bu şekilde 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

Çalışmanın alanını derinleştiren KOM ekipleri, vurgun ile ilgili Tunceli, Elazığ ve İstanbul’da 20 şüpheliyi tespit etti. 18 şüpheli eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınarak Tunceli’ye getirildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Usulsüz emeklilikten 20 milyon liralık vurgun

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2018-2021 yılları arasında ilde ve yurt dışında bulunan bazı şahısların SGK’da çalışan bir memur tarafından usulsüz şekilde emekli edildiği tespit edildi. Emekli edilen tespitli şahısların 300 civarında olduğu belirlenirken şahsın alınan ifadesinde bu suçu 2010 yılından bu yana devam ettirdiği, belli bir süre içinde elde ettiği haksız kazancı bahis gibi ortamlarda kaybedip birçok şahsa borçlandığını söylediği belirtildi. Şahsın, borçlanmayı kapatmak amacıyla tefecilerin eline düştüğünü ve yaklaşık 20 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiğini de itiraf ettiği öğrenildi.

Banka transferlerine fasulye, nohut, bal ve tulum peyniri şeklinde açıklama yazmışlar

KOM ekipleri, çalışmalarını derinleştirerek Tunceli, Elazığ ve İstanbul’da olayla ilgili 20 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalanarak Tunceli’ye getirildi. Şahısların alınan ifadesinde tefecilik olaylarını gizlemek için ilde meşhur olan fasulye, nohut, bal, tulum peyniri şeklinde banka transferi açıklama kısmında şifreleme yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin uzun süre gerçekleşen bu eylemleri sonucunda etraflarına korku salarak bazı işyerlerinin sahipleri ile ortak oldukları, hiçbir işleri olmamasına rağmen aylık gelirlerinin 30 bin lira civarında olduğunu belirttikleri, yurtdışında yaşayıp Türkiye’de çalışmamasına rağmen usulsüz emeklilik işlemleri için para gönderen şahısların olduğu da belirlendi.

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Şahısların ikamet ve işyeri aramalarında 2 milyon lira, tabanca, senet ve dekontlar ele geçirildi

Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler, çok sayıda dolu ve boş senet, borçlandırdıkları şahıslara ait evraklar, banka dekontları, usulsüz yollarla kesilmiş faturalar ve yaklaşık 2 milyon lira para ele geçirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’nde ifadeleri alınan şüpheli şahıslardan 7’si buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Burada ifadesi alınan 1 şahıs serbest bırakılırken 6 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF 7 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmaranın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bugün için ise hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadoluda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar günü yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların Marmara, Ege ve Batı Akdeni ile Orta ve Batı Karadenizin kıyı kesimlerinde yağmur, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadenizin iç kesimlerinde (Ankara, Konya, Sivas, Yozgat, Bolu, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Nevşehir) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri İstanbulda 14, Akarada 5, İzmirde 18, Antalyada 20 Diyarbakırda 9 derece civarında seyredecek. Pazartesi günü, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde yağmur, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde kar şeklinde olacak. Salı günü, Karadeniz Bölgesinin tamamı, İç Anadolunun kuzeyi ile Doğu Anadoluda kar yağışı bekleniyor. Kalan kesimlerin genellikle parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü, Marmaranın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolunun kuzey ve batısı ile İç Anadolunu tamamında yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacak. Kalan kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Perşembe günü ise, Doğu Karadenizin kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uyardı: Yarın birçok ilde kar yağışı var Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Yarın ise Ankara dahil 15 il için kar uyarısı yapıldı.

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FOTOĞRAF 8 Şenkaya ilçesine 26 kilometre mesafedeki Sarıyar Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Tahsin, Yasin ve Binali Yeşilyurta ait evlerin bulunduğu bölgede geçen yıllarda yaşanan heyelan sonrası yarıklar oluştu. Çocuklar ve hayvanların düşmemesi için kazma kürekle kapatılmaya çalışılan yarıklar, 27 Eylülde Ardahanın Göle ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depremden sonra daha da büyüdü. Göleye 51 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesi arazisindeki yarıklar büyüyüp derinleşirken, oluşan obruklar bölge halkını korkuttu. Üç aile, evlerinin etrafında oluşan yarık ve obruklarla ilgili Erzurum Valiliği, AFAD ve Şenkaya Belediyesine dilekçe verdi. EVLERİN ETRAFINDAN SU DA ÇIKTIYarıkları kendi imkanlarıyla kapatmaya çalıştıklarını belirten Tahsin Yeşilyurt, olası bir olumsuzluk yaşanmadan yetkililerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmasını istedi. Evlerinin bulunduğu arazide heyelanın sürdüğünü ifade eden Yasin Yeşilyurt ise, şunları söyledi: 27 Eylülde Gölede meydana gelen depremden sonra evlerimizin etrafındaki yarıklar daha da derinleşti ve çoğaldı. Erzurum AFADdan 3 ay önce gelip inceleme yaptılar. Biz evlerimizde her gece korkuyla yatıyoruz. Evlerimiz bize mezar olmadan yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz. Depremden sonra evlerin etrafından su da çıkmaya başladı. Köy muhtarını bilgilendirdik. O da ilgili yerlere gereken müracaatları yaptı ama şu ana kadar gelen olmadı. Erzurum'da korkutan görüntü: Heyelandan sonra oluştu depremden sonra derinleşti Erzurum'un Şenkaya ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde 3 ailenin evlerinin çevresinde, heyelan sonrası oluşan yarıklar, Ardahan'ın Göle ilçesinde eylül ayında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüdü. Arazideki yarık ve derin obruklarla ilgili Erzurum Valiliği ve AFAD'a müracaat ettiklerini belirten Yasin Yeşilyurt, "Her gece korkuyla yatıyoruz. Evlerimiz bize mezar olmadan çare istiyoruz" dedi.

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