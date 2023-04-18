43 ilin geçiş güzergahında bayram öncesi denetim

Güzel bir bayram olacağını ifade eden Elif Tüzel ise, "İnşallah güzel bir bayram olacak kazasız belasız. Çok kalabalık değildi aşırı yoğunluk yoktu. Trafik güzeldi hava da güzel. İnşallah herkes için güzel bir bayram olur" diye konuştu.