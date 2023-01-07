Gündem 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

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Haber Merkezi İHA
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Kırıkkale

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında sis hakim oldu.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

Vatandaşlar da güne sisle başladı. Sis sebebiyle sürücüler hızını düşürerek, takip mesafelerini korudu.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede denetimlerini sürdürüyor. Sisin gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.

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FOTOĞRAF 43
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Afyonkarahisar11 Ocak - Kar yağışlı
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Ağrı7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Aksaray11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Amasya7 ve 8 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Ankara11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Ardahan7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı
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Artvin7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı
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Batman7 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Bayburt7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Bingöl7 Ocak - Kar yağışlı
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Bitlis7 Ocak - Kar yağışlı
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Bolu7 Ocak - Karla karışık yağmurlu11 Ocak - Kar yağışlı
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Burdur10 ve 11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Çankırı11 Ocak - Kar yağışlı
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Çorum11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Elazığ7 Ocak - Kar yağışlı
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Erzincan7 Ocak - Kar yağışlı
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Erzurum7 Ocak - Kar yağışlı
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Eskişehir11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Gümüşhane7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Hakkari7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı
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Iğdır7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Isparta11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Karabük7 Ocak - Hafif kar yağışlı11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Karaman11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Kars7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Kastamonu7 ve 8 Ocak - Hafif kar yağışlı
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Kayseri11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Kırıkkale11 Ocak - Kar yağışlı
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Kırşehir11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Konya11 Ocak - Kar yağışlı
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Kütahya11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Malatya7 Ocak - Kar yağışlı
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Muş7 Ocak - Kar yağışlı
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Nevşehir11 Ocak - Kar yağışlı
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Niğde11 Ocak - Kar yağışlı
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Sivas11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Tokat7 Ocak - Karla karışık yağmurlu8 Ocak - Kar yağışlı11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Tunceli7 Ocak - Kar yağışlı
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Van7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı
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Yozgat11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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