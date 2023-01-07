43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında sis hakim oldu.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

Vatandaşlar da güne sisle başladı. Sis sebebiyle sürücüler hızını düşürerek, takip mesafelerini korudu.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede denetimlerini sürdürüyor. Sisin gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.