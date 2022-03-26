57. havalimanı Tokat'ta açıldı: 'Kimse bizi durduramaz'

Türkiye’nin 57. hava limanı Tokat’ta açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış törenindeki konuşmasında son 20 yılda Tokat’a 47 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

2023 MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki çalkantıların sadece Türkiye’de değil tüm dünyada olduğuna, Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazla sıkıntının yaşandığına işaret etti. Türkiye’nin bu süreci fırsata dönüştürdüğünü vurgulayan Erdoğan, asgari ücrete tarihin en yüksek artışının yapıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, “İşte bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. Eğer Türkiye, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah’ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışından sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesine kadar alınan pek çok tedbirle vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerindeki artışlardan, kimi aç gözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın.”

Muhalefet köprü açılışına gelmedi

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışına davet edilen muhalefetin törene gelmediğini söyleyen Erdoğan,

dedi.

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