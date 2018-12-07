7 Aralık 2018 gün sonu haberleri

Türkiye ve ABD'den ortak Münbiç açıklaması
Türkiye ve ABD, Münbiç Yol Haritası konusunda yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt ettiklerini açıkladı.
Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jeffrey'i ile 'Münbiç'i görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. ABD'nin Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç yol haritasındaki iş birliğinin Fırat’ın doğusundaki alanlarda da uygulanması için ortak çalışılması gündeme geldi.
ABD'den gözlem noktası açıklaması
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bu gözlem noktalarında savaşçı birlikler bulunmuyor. Amacımız taciz atışları konusunda cesaretin kırılması. Bakan Akar, endişeleri konusunda açık ve netti. Endişelerin tamamını Washington'a taşıyacağız." dedi.
Yaşlı aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor
AK Parti’nin bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Yaşlılık aylıklarında 1000 liranın alt sınır olması, işsizlik maaşında 120 gün kesintisiz prim ödeme şartının kaldırılması ve kira artışında TÜFE’nin baz alınması gibi yenilikleri içeren kanun teklifi komisyondan geçti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi adayını Naurert oldu
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.
Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.
İstanbul için önemli değişiklik: 3 kat ve üzeri için asansör zorunlu olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hazırlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik değişikliğine göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu olacak.
Selman için çember daralıyor: Sırada Magnitsky adımı var
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve cesedinin başına ne geldiği konusunda çeşitli sorular türetilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Selman için sonun başlangıcı olma noktasında hızla ilerliyor.
CIA Başkanı Haspel'in ardından MİT Müsteşarı Fidan'ın da ABD Senatosu'na 'reddedilemeyecek kadar gerçek' bilgiler sunmasının ardından delegelerin büyük çoğunluğu cinayetin 1 numaralı isminin Veliaht Prens Selman olduğu görüşünde birleşti. Senatonun bir sonraki adımının Magnitsky yasasını Selman için işletmek ve ilk etapta milyarlarca dolar mal varlığını dondurmak olabileceği üzerinde duruluyor.
Merkel'in halefi belli oldu
Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Almanya Başbakanı Merkel, partisinin genel kurulundaki son konuşmasında "Bu, benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.
Kira oranları TÜFE'ye göre belirlenecek
Meclis'te kabul edilen yeni yasa tasarısıyla kira oranlarının belirlenmesinden önemli bir değişikliğe gidiliyor. Buna göre yıllık kira oranları TÜFE üzerinden belirlenecek. Bu kararla ev sahipleri, bu yıl kiraya en fazla yüzde 15 zam yapabilecek.
Erdoğan: Teknik çalışmalar tamamlanınca Bahçeli ile görüşebiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı planlanan görüşmeyle ilgili olarak, "Teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi.
OPEC petrol üretimini ne kadar kısacağını açıkladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." dedi.
Direnişin sembolü Cuneydi ailesinin geçimi için çay satıyor
Dünyanın 20’yi aşkın İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanıdığı ve Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi El-Cuneydi’nin yaşadıklarının üzerinden tam bir yıl geçti. İsrail'in işgal ettiği Filistin'de hayata tutunmaya çalışan 17 yaşındaki Fevzi hasta annesine, 6 kardeşine ve kaza geçirdiği için çalışamayan babasına bakmak için El-Halil'de çay ve kahve satarak evinin geçimini sağlıyor.