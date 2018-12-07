Gündem 7 Aralık 2018 gün sonu haberleri
İSTANBUL

7 Aralık 2018 gün sonu haberleri

Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç görüşmesinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki 'İttifak' görüşmesi bu hafta gerçekleşebilir. TBMM geçen yasa tasarısıyla yaşlılık aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor. 7 Aralık 2018 Cuma günün öne çıkan haberlerini sizler için derledik.

Yeni Şafak
7 Aralık 2018 Cuma günün öne çıkan haberleri
7 Aralık 2018 Cuma günün öne çıkan haberleri

Türkiye ve ABD'den ortak Münbiç açıklaması

Türkiye ve ABD, Münbiç Yol Haritası konusunda yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" denildi.

Türkiye ve ABD'den ortak Münbiç açıklaması
GÜNDEM
Türkiye ve ABD'den ortak Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jeffrey'i ile 'Münbiç'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. ABD'nin Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç yol haritasındaki iş birliğinin Fırat’ın doğusundaki alanlarda da uygulanması için ortak çalışılması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jeffrey'i ile 'Münbiç'i görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Jeffrey'i ile 'Münbiç'i görüştü

ABD'den gözlem noktası açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Bu gözlem noktalarında savaşçı birlikler bulunmuyor. Amacımız taciz atışları konusunda cesaretin kırılması. Bakan Akar, endişeleri konusunda açık ve netti. Endişelerin tamamını Washington'a taşıyacağız." dedi.

ABD'den gözlem noktası açıklaması
DÜNYA
ABD'den gözlem noktası açıklaması

Yaşlı aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor

AK Parti’nin bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Yaşlılık aylıklarında 1000 liranın alt sınır olması, işsizlik maaşında 120 gün kesintisiz prim ödeme şartının kaldırılması ve kira artışında TÜFE’nin baz alınması gibi yenilikleri içeren kanun teklifi komisyondan geçti.

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Yaşlı aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor
EKONOMİ
Yaşlı aylığı 500 TL'den bin TL'ye çıkıyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi adayını Naurert oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi adayını Naurert oldu
DÜNYA
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi adayını Naurert oldu

İstanbul için önemli değişiklik: 3 kat ve üzeri için asansör zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hazırlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu olacak.

İstanbul için önemli değişiklik: 3 kat ve üzeri için asansör zorunlu olacak
EKONOMİ
İstanbul için önemli değişiklik: 3 kat ve üzeri için asansör zorunlu olacak

Selman için çember daralıyor: Sırada Magnitsky adımı var

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve cesedinin başına ne geldiği konusunda çeşitli sorular türetilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Selman için sonun başlangıcı olma noktasında hızla ilerliyor.

CIA Başkanı Haspel'in ardından MİT Müsteşarı Fidan'ın da ABD Senatosu'na 'reddedilemeyecek kadar gerçek' bilgiler sunmasının ardından delegelerin büyük çoğunluğu cinayetin 1 numaralı isminin Veliaht Prens Selman olduğu görüşünde birleşti. Senatonun bir sonraki adımının Magnitsky yasasını Selman için işletmek ve ilk etapta milyarlarca dolar mal varlığını dondurmak olabileceği üzerinde duruluyor.

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Selman için çember daralıyor: Sırada Magnitsky adımı var
GÜNDEM
Selman için çember daralıyor: Sırada Magnitsky adımı var

Merkel'in halefi belli oldu

Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Almanya Başbakanı Merkel, partisinin genel kurulundaki son konuşmasında "Bu, benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Merkel'in halefi belli oldu
DÜNYA
Merkel'in halefi belli oldu

Kira oranları TÜFE'ye göre belirlenecek

Meclis'te kabul edilen yeni yasa tasarısıyla kira oranlarının belirlenmesinden önemli bir değişikliğe gidiliyor. Buna göre yıllık kira oranları TÜFE üzerinden belirlenecek. Bu kararla ev sahipleri, bu yıl kiraya en fazla yüzde 15 zam yapabilecek.

Kira oranları TÜFE'ye göre belirlenecek
EKONOMİ
Kira oranları TÜFE'ye göre belirlenecek

Erdoğan: Teknik çalışmalar tamamlanınca Bahçeli ile görüşebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı planlanan görüşmeyle ilgili olarak, "Teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bu hafta içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz" dedi.

Erdoğan: Teknik çalışmalar tamamlanınca Bahçeli ile görüşebiliriz
GÜNDEM
Erdoğan: Teknik çalışmalar tamamlanınca Bahçeli ile görüşebiliriz

OPEC petrol üretimini ne kadar kısacağını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, "OPEC, günlük 800 bin varil petrol üretimi kısma kararı aldı. OPEC dışı ülkeler de günlük 400 bin varil azaltma kararı aldı. Böylelikle toplamda 1 milyon 200 varil kesinti kararı alınmış oldu." dedi.

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OPEC petrol üretimini ne kadar kısacağını açıkladı
EKONOMİ
OPEC petrol üretimini ne kadar kısacağını açıkladı

Direnişin sembolü Cuneydi ailesinin geçimi için çay satıyor

Dünyanın 20’yi aşkın İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanıdığı ve Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi El-Cuneydi’nin yaşadıklarının üzerinden tam bir yıl geçti. İsrail'in işgal ettiği Filistin'de hayata tutunmaya çalışan 17 yaşındaki Fevzi hasta annesine, 6 kardeşine ve kaza geçirdiği için çalışamayan babasına bakmak için El-Halil'de çay ve kahve satarak evinin geçimini sağlıyor.

Direnişin sembolü Cuneydi ailesinin geçimi için çay satıyor
DÜNYA
Direnişin sembolü Cuneydi ailesinin geçimi için çay satıyor

Yunanistan polis kurşunuyla ölen genci anarken karıştı
FOTOĞRAF 21
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Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından yüzleri maskeli grupların taş, havai fişek ve molotofkokteyli atması üzerine, polis, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.
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Yunan polisinden alınan bilgiye göre, başkentte şimdiye kadar 30 kişi gözaltına alındı.
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Eksarhia semtindeki sokakları çöp tenekelerini yakıp barikatlar kurarak kapatan göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Olaylarda çok sayıda binada hasar oluşurken bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çevredeki bazı araçlar da yandı.
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Atina'da öğleden bu yana aralıklarla düzenlenen gösterilere karşı alınan olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında polis helikopterleri ve insansız hava araçları gün boyunca gözetleme yaptı.
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Yaklaşık 2 bin 500 polisin görev yaptığı gösteriler nedeniyle kent merkezindeki yollar saatlerce kapalı kaldı.
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Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te de göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı
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Öte yandan, olaylar sırasında metro şantiyesinde yangın çıktı. İnşaat alanına gönderilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Aleksandros Grigoropulos isimli öğrenci, 6 Aralık 2008'de iki polis memurunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da alevlenen isyanlar iki hafta sürmüş, kentte hayatı felce uğratmıştı.
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Grigoropulos'a kasıtlı olarak ateş ettiği belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri de 10 yıl hapse mahkum edilmişti.
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Yunanistan polis kurşunuyla ölen genci anarken karıştı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 10. yılı nedeniyle düzenlenen protestolarda, polis ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklandı.
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Haluk Levent'ten gözyaşlarına boğan sürpriz
OYNAT 01:07
Haluk Levent'ten gözyaşlarına boğan sürpriz
İzmir'de, Karşıyaka'nın 'kelebek çocuğu' Elfida Gündüz, en büyük hayallerini bir tiyatro sahnesinde gerçeğe dönüştürdü. Senaryosunu yazdığı oyunu başarıyla sergileyen Elfida, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın desteği ve Sanatçı Haluk Levent'in sürpriziyle de hayatının en mutlu anlarını yaşadı. Kelebek kız için hep birlikte 'Elfida' şarkısının söylendiği buluşmada, alkışlar ve gözyaşları birbirine karıştı.
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Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

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Böyle giderse su altında kalacak

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​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

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Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

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