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AK Parti Tokat Milletvekili Arslan zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret etti: El birliği ile bu hasarı gidermek için uğraşacağız

AK Parti Tokat Milletvekili Arslan zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret etti: El birliği ile bu hasarı gidermek için uğraşacağız

12:4716/04/2025, Çarşamba
AA
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AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kent genelinde etkili olan zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret ederek, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Zirai dondan etkilenen üreticilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Arslan, Tokat'ta üzüm bağlarının hasar aldığını söyledi.

Bölgede üzümün ve yaprağının büyük önem ve katma değere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu sene yaşadığımız don nedeniyle bağlarımızda ciddi hasar var. Üzüm almamız mümkün gözükmüyor ama inşallah yaprakta yeni sürgünlerin açmasını bekliyoruz" dedi.

'El birliği ile bu hasarı gidermek için uğraşacağız'

Arslan, arazilerdeki hasar ve üreticilere yönelik çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tokat'ımızın tamamında 190 bin dönüm arazide don nedeniyle hasar oluştu. Telafisi için önümüzdeki hafta hükümetimiz ve bakanlığımız nezdinde çalışmalar yapacağız. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi için Tarım Krediye olan borçlarının ertelenmesi, Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi için görüşmeler yapacağız. Bunun yanında da çiftçilerimize hem merkezi hükümetten hem Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan hem de yerel kaynaklardan desteklerde bulunabiliriz. Bunun çalışmalarını inşallah yapacağız. El birliği ile bu hasarı gidermek için uğraşacağız. İnşallah hükümetimiz buna çözüm bulacak. Çiftçilerimizi rahatlatacak çalışmayı yapacağız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar."


Çiftçilerden Yasin Yurdakul ise "Bahçelerimizde baya hasar var. Yaklaşık 30 yıldır böyle afet görmedim. Böyle bir şey başımıza gelmedi." ifadesini kullandı.

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