AK Partili isimden Özgür Özel'e 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi' benzetmesi

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçilme sürecine ve İstanbul İl Binası'nın satın alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yolsuzluk skandallarına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik X sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özel'in genel başkanlık makamına geliş sürecini ve partinin taşınmaz varlıklarını hedef alan İnan, "Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, pavyonlarda yapılan rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur." dedi. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecine de değinen İnan, "Genel Başkanı olduğu Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki ilişkiye vurgu yapan İnan, sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
"Ayrıca kendisi bugün savunduğu hırsızların ifadesiyle İmamoğlu'nun sevimli şempanzesidir."