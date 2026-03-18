AK Partili isimden Özgür Özel'e 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi' benzetmesi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yolsuzluk skandallarına ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik X sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel'in genel başkanlık makamına geliş sürecini ve partinin taşınmaz varlıklarını hedef alan İnan, "Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, pavyonlarda yapılan rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur." dedi. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecine de değinen İnan, "Genel Başkanı olduğu Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır" ifadelerini kullandı.