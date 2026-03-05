Yeni Şafak
İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Senin işin içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak

10:355/03/2026, الخميس
G: 5/03/2026, الخميس
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vakıflar üzerinden yönelttiği iddialara sert sözlerle karşılık verdi. CHP’nin belediyeler üzerinden çeşitli yapılara destek verdiğini hatırlatan İnan, “Hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden CHP’nin kendisidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vakıflar üzerinden dile getirdiği iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. İnan açıklamasında,
“Belediyeler üzerinden LGBT’yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve ‘çağdaş yaşam’ adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP’nin kendisidir.”
ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’in açıklamalarını da eleştiren İnan,
“Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel’in adeta mesleği haline gelmiş.”
değerlendirmesinde bulundu.

CHP liderinin siyasi polemik üretmeye çalıştığını ifade eden İnan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Silivri’deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin; patenti size ait, içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar.”




#Eyyüp Kadir İnan
#AK Parti Genel Sekreteri
#İzmir Milletvekili
