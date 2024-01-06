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AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum'a adaylığı tebliğ ettiği öğrenildi

Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler. Seçim maratonunun başlamasıyla özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken öğrenilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum'a adaylığını tebliğ etti.

22:03 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi.
AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için yarın gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12’si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayını İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

Açıklanacak isimler arasında İstanbul adayının da olması toplantıya dikkatleri daha da artırırken bu ismin kulislere yansıdığı gibi Murat Kurum olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığını Kurum’a tebliğ etti.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.

2009 yılından bu yana TOKİ'nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

MURAT KURUM ŞUAN HANGİ GÖREVDEDİR?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir. Halen İstanbul Milletvekilliği görevinde bulunmaktadır.



#Murat Kurum
#31 Mart
#İstanbul
2 saat önce
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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi