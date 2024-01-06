AK Parti'de yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerin adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler sonra Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti İBB adayı başta olmak üzere 27 ilin Belediye Başkanı adaylarını açıklayacak. İstanbul'da adaylık için konuşulan isimlerden biri Murat Kurum. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak, belli oldu mu? Murat Kurum mu? AK Parti Belediye Başkanı aday listesi ile ilgili detaylar haberimizde.