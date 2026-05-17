Akondroplazi ilacına SGK desteği ailelere nefes oldu

Nadir görülen genetik hastalığın tedavisinde kullanılan hedefe yönelik ilaç, SGK geri ödeme kapsamına alındı. Böylece ciddi boy kısalığı ve çok sayıda sağlık problemiyle mücadele eden çocukların tedaviye erişiminin önündeki en büyük engellerden biri kaldırılmış oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Aycan, düzenlemenin yalnızca fiziksel gelişim açısından değil, çocukların psikolojik ve sosyal yaşamı bakımından da kritik önem taşıdığını belirtti. SGK kapsamına alınan hedefe yönelik ilacın kemik büyümesini baskılayan biyolojik yolaklara müdahale ettiğini belirten Aycan, akondroplazi teşhisi konulan bebeklerin tedavisinin 4. aydan itibaren SGK'nın karşılayacağını belirtti.