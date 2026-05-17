Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Akondroplazi ilacına SGK desteği ailelere nefes oldu

Akondroplazi ilacına SGK desteği ailelere nefes oldu

04:0017/05/2026, Pazar
G: 17/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Akondroplazi (cücelik) hastası çocuklar için yıllardır beklenen önemli bir gelişme hayata geçti.

Nadir görülen genetik hastalığın tedavisinde kullanılan hedefe yönelik ilaç, SGK geri ödeme kapsamına alındı. Böylece ciddi boy kısalığı ve çok sayıda sağlık problemiyle mücadele eden çocukların tedaviye erişiminin önündeki en büyük engellerden biri kaldırılmış oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Aycan, düzenlemenin yalnızca fiziksel gelişim açısından değil, çocukların psikolojik ve sosyal yaşamı bakımından da kritik önem taşıdığını belirtti. SGK kapsamına alınan hedefe yönelik ilacın kemik büyümesini baskılayan biyolojik yolaklara müdahale ettiğini belirten Aycan, akondroplazi teşhisi konulan bebeklerin tedavisinin 4. aydan itibaren SGK'nın karşılayacağını belirtti.



#SGK
#toplum
#sağlık
#cücelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Seferberlik emri nedir? MSB Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatı ne zaman ve nerede yapılacak?